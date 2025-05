INTSIDENT NARVA PIIRIL Kohus ütles, miks Venemaa elanikud on Eestis ohtlikud

Venemaa elanik kaebas kohtusse politsei- ja piirivalveameti (PPA), kes takistas tal Eestisse tulla põhjendusega, et ta ohustab Eesti julgeolekut. Naine ütles, et PPA ei tõendanud kuidagi tema ohtlikkust, kuid kohus leidis, et praegu on riigile ohuks kõik Venemaa elanikud.