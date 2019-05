Jõhvi ei suuda kuidagi aukodanikku valida

Jõhvi on varasematel aastatel traditsiooniliselt aukodaniku välja valinud aasta algul, et see tiitel pidulikult üle anda vabariigi aastapäeva vastuvõtul. Tänavu lükati aukodaniku valimine ja tiitli üleandmine edasi põhjusel, et veebruarikuine volikogu istung lükati nädal aega plaanitust edasi, kuna volikogu esimees Eduard East viibis eemal. Seetõttu ei jõudnud volikogu enne vabariigi aastapäeva aukodanikku valida ning seda kavatseti teha hiljem.

Lükati edasi

Toona ütles volikogu esimees Eduard East, et aukodaniku võib välja kuulutada kolmel puhul: iseseisvuspäeval, vallapäeval, mis on 18. mail, ja ka aukodaniku juubeli puhul. "Kõige loogilisem neist kolmest on see vallapäev."

Kuigi aukodanike kandidaate ootas vald juba veebruarikuust, selgub nüüd, et ka vallapäeval, 18. mail seda tiitlit üle ei anta, ehkki volikogu istung, kus võiks aukodaniku ära valida, toimub 16. mail.

Jõhvi aukodanikud 1998 − Jõhvit sõjaeelse Eesti Vabariigi ajal juhtinud Harald Rooks 2002 − Eesti Põlevkivi kauaaegne juht Väino Viilup 2003 − tantsuõpetaja Helju Tori 2004 − muusikapedagoog Endla Jaanus 2007 − rahvusvähemuste liikumise edendaja ja kunstipedagoog Margarita Ostroumova 2008 − kauaaegne sotsiaaltöötaja Gale Popova ja ajaloouurija Lembit Kiisma (postuumselt) 2009 − teatrimees Eugen Vaher 2010 − kauaaegne volikogu liige Viktor Nikolai 2011 − endine volikogu liige ning poksija Priidik Kippar 2012 − Jõhvi Mihkli koguduse õpetaja Peeter Kaldur 2013 − kauaaegne Jõhvi linnapea Aavo Keerme ning teeneline kaevur ja aktiivne ühiskonnategelane Endel Paap 2015 − Jõhvi linna ja valla omavalitsustegelane Vallo Reimaa 2016 − Jõhvi hariduselu edendaja ja kultuuritöö eestvedaja Sirje Koitmets 2018 − mitmekülgne kultuuritegelane, huvijuht, pedagoog ja tantsujuht Voldemar Berelkovski

Põhjaranniku andmetel on aukodaniku tiitlile esitatud tänavu viis kandidaati. "Oleme neid kandidatuure arutanud ning jäimegi neid arutama," ütles East. Tema sõnul ei jõudnud koalitsioon nende arutelude käigus kellegi väljavalimiseni ja sinnapaika see jäi. "Kuna keegi seda küsimust ei tõstatanud, siis ongi see praegu arutamise seisus. Eks vaatame, mis saab," rääkis East, lisades, et võib-olla antakse tiitel üle mõnel muul olulisel tähtpäeval aasta jooksul. "Aga varemgi on olnud, et aukodanikku mõnel aastal ei valitagi. Võib-olla ikka jääme selle iseseisvuspäeva traditsiooni juurde."

Küll aga kavatseb vald vallapäeval, 18. mail tunnustada esimest korda kolme tublit jõhvilast raemedaliga. "Jõhvi päev võikski olla rohkem raemedali andmise suunitlusega," sõnas East.

Kui aukodaniku tiitli saaja otsustab volikogu, siis raemedali andmise otsustab vallavalitsus, kes peaks medali saajate kohta otsuse langetama teisipäeval, 14. mail.

Esitati Aleksius II

Aukodaniku valimata jätmise üle avaldas pahameelt kohalik aktivist Vlad Naumov, kes oma kirjas tuletas meelde, et mitu asutust, organisatsiooni ja eraisikut on saatnud oma arvamuse kandidaatide kohta ning veebruaris lubati, et aukodaniku tiitel antakse välja maikuus.

Naumov esitas omalt poolt kandidaadiks endise Moskva ja kogu Venemaa patriarhi Aleksius II (Aleksei Ridiger, 1929-2008), kes aastatel 1950-1957 tegutses Jõhvi õigeusu kiriku juhina ning kes on üks kord juba postuumselt sellele tiitlile esitatud. Teise tiitli oleks plaani kohaselt pidanud saama keegi elus olevatest inimestest, kes Jõhvi jaoks palju teinud.

Naumov viitas toimetusele saadetud kirjas veebruaris vallavalitsuses toimunud erinevate usulahkude esindajate ümarlauale, kus kiideti Aleksiuse kandidatuur heaks.

Volikogus opositsiooni esindav Niina Neglason ütles, et temale on aukodaniku küsimusega venitamine arusaamatu. "Ma tahan volikogu istungil selle teema üles tõsta. Algul lubati, et tiitel antakse üle vallapäeval, nüüd on kolm kuud möödas ja midagi pole kuulda. Volikogu esimees võiks vähemalt tulla ja öelda, miks pole suudetud aukodaniku valimist korraldada," sõnas ta.