Valaste matkaraja trepp on katki ja raja üks ots suletud

Esialgu läks kinni ainult matkaraja läänepoolne lõik, kus metallkonstruktsioon on koos maaga ära vajunud. Valaste joa poolne matkaraja osa on lahti. "Tahame veel ehitusekspertiisi tellida, aga esialgne vaatlus ei viita, et Valastel oleks midagi ohtlikku. Igaks juhuks kontrollime siiski üle," ütles Toila vallavalitsuse arendusnõunik Mehis Luus.

Infotahvel, et rada on suletud, on pandud ka panga alla randa. Toila vallavara- ja heakorraspetsialisti Signe Müüri sõnul on ka puidust trepp katki − seal on oma töö teinud allikad. "Nii et kui keegi joa poolt alla läheb, siis peab tegelikult sama teed pidi tagasi tulema," lisas ta.