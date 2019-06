VIDEO Mart Helme Jõhvis: Eesti saamine ÜRO julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks on kahe teraga mõõk

Helme sõnas, et ÜRO julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks saamine sunnib meid paratamatult sekkuma konfliktidesse kolmandas maailmas - Aafrikas, Aasias, Ladina Ameerikas ning võtma seisukohti ja valima pooli küsimustes ja tülides, mis meisse ei puutu ja tekitavad meile ainult vaenlasi. "See rõõm, mida ÜRO julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks saamise üle teatud ringkonnad on Eestis avaldanud, on väga kahe teraga mõõk. Me võime endal Kalevipojana lõigata nii mõneski küsimuses jalad alt," sõnas Helme teenides saalilt naerupahvaku, kui lisas, et tänapäeval on meditsiin siiski hästi arenenud.

Mart Helme rääkis, et kohtus eelmisel nädalal Iisarelis kahe Donald Trumpile lähiringis oleva inimesega. "Ma kinnitasin neile, et kui meie erakond saab valitsuses peaministrikoha, siis tunnustame kohe Jeruusalemma Iisraeli pealinnana ja viime sinna ka saatkonna," sõnas Helme, mille järel EKRE kongressil olnud hakkasid plaksutama.

EKRE aseesimees rahandusminister Martin Helme ütles, et nüüd, kus erakond saab võimul olles oma programmi ellu viia on vastutus ja eesolevate ülesannete keerukus ainult kasvanud. "Aga kasvanud oleme ka meie - kasvanud erakonnana, kasvanud inimestena, kasvanud poliitikutena," ütles ta.

Martin Helme sõnas, et ei kahtle hetkegi, et kui erakond hakkab oma lubadusi järjest ellu viima, tuleb nii mõnigi skeptik nende leeri üle. "Üks sapine prpopagnadist kirjutas hiljuti, et teda ei häiri meie retoorika, vaid sisu on õõvastav. Tõepoolest, mina ei tea, mis retoorikast pidevalt räägitakse. Aga, ma näen, kuidas nüüd opositsiooni pingil maandunud endine minister näitab nüüd parlamendi istungil valitsuse liikmele keskmist sõrme ja kõik kihistavad ulakalt naerda. Samas tehakse süütust okei märgist tohutu rahvusvaheline skandaal," ütles Martin Helme.

Ta lisas, et näeb, kuidas endised ministrid räuskavad ja hüsteeritsevad, valetavad ja laimavad, aga nende retoorika ei paista kedagi häirivat. "Pigem annab meedia sellele hoogu juurde ning kõiges selles süüdistatakse ikka meid. Meid, kes me pole kunagi kedagi saatnud tol ajal ministri ametit pidanud Mikseri moel karuperse, kurtnud Kaljulaidi moel välismeedias tema enda poolt ülesklopitud pasarahe üle. Me pole iial solvanud ühtegi naist nii nagu seda tegi Kroonika, kes tituleeris meie abikaasad ja laste emad voodisoojendajateks," andis Helme tuld oponentide pihta.

Jõhvi Kontserdimajas toimus EKRE kongress. FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

EKRE aseesimees ja riigikogu spiiker Henn Põlluaas luges Jõhvis kontserdimajas ette auesimehe Arnold Rüütli pöördumise, milles ta märkis, et EKRE mõne liikme sõnakasutus teeb ka teda kohati murelikuks, samas ei saa ta kuidagi nõustuda erakonnale omistatavate omadussõnadega.