"Seetõttu, et 1990ndatel kaotati linna rohealadel kontroll puude kasvu üle, muutus ka linna arhitektuuriline väljanägemine. Kõigil Narva arhitektuurilistel joonistel on puudele kehtestatud konkreetsed mõõtmed ning sellisteks peavad need puud jääma ka tulevikus. Kui elamurajooni plaanile on kantud teise korruseni ulatuvad puud, tähendab see, et need puud peavad alati ulatuma teise korruseni," kinnitas linnakunstnik.