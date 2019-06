Põhjarannik ei rikkunud head ajakirjandustava

AS ATKO Bussiliinid kaebas Pressinõukogule, et artiklis on ebaõige ja kontrollimata info. Kaebaja märkis, et pildiallkiri ei vasta tõele, sest buss kahjustada ei saanud. Samuti märgib kaebaja, et artiklis oleval väitel, nagu ei oleks Narva ATKO tööga rahul, pole allikat. Kaebaja märkis, et Kudruküla suvilarajooni ei jõudnud ATKO bussid libeda tee tõttu, mis oli linnavalitsusele teada. Artikkel aga jätab kaebaja meelest mulje, nagu jätaksid bussid ilma põhjuseta liinidele minemata. Kaebaja ei ole rahul, et leht ei küsinud firma seisukohta seoses reisija kukkumisega esitatud süüdistusega. Kaebaja märgib, et tõele ei vasta ka artiklis olev info tagavarabusside kohta.