Masinaehituse ja energiatehnoloogia erialad on perspektiivsed

„Eesti on ainuke riik Läänemere regioonis, kellel on rikkalikud põlevkivi- ja fosforiidivarud. Põlevkivi jätkub meil vähemalt 30 aastaks ja fosforiidivarusid veelgi pikemaks ajaks,“ juhib tähelepanu Virumaa kolledži direktor Viktor Andrejev. „Need maavarad on Eesti põlevkivi- ja keemiatööstuse ning energiajulgeoleku aluseks. Põlevkivi kasutatakse üha rohkem põlevkiviõli tootmiseks. Juba lähitulevikus kavandatakse rajada Ida-Virumaale uus põlevkivi vedelkütuse rafineerimistehas,“ märgib Andrejev.