Tiit Vähi pakub põlevkiviõli eelrafineerimistehasele Sillamäel häid tingimusi

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter ütles teisipäeval toimunud pressikonverentsil Põhjaranniku küsimusele vastates, et tehase tõenäoline asukoht on kas Sillamäe sadam või Auvere, kus asuvad ka teised Eesti Energia õlitehased. "Logistiliselt on väga loogiline tulla Sillamäele, aga ka Auverel on oma plussid," sõnas ta, märkides, et lõplik asukoht on kavas välja pakkuda järgmise aasta teises kvartalis valmivas eeluuringus, mis peaks täpsemalt kirjeldama tulevase tehase tehnilist ja tehnoloogilist olemust ning täpsustama selle maksumust.