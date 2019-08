Staadioniehituseks lüüakse kopp maasse

Kiviõli kunstmurukattega staadioni ehituslepingul on allkiri all ning juba järgmise kahe nädala jooksul peaksid algama aluspinnase ehitustööd Kivõli vene kooli ja kortermajade vahele jääval alal. Eesmärk on viia staadion sügiseks, kui jalgpalliklubi Irbis treeningurühmad aktiivset tööd alustavad, niikaugele, et jalgpallitreeninguid saaks läbi viia kodus, mitte Rakveres, kuhu väikesed jalgpallurid seni vurama on pidanud.