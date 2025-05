Toila lapsevanemad vaidlustavad gümnaasiumi sulgemisega seotud kohtuotsuse

"Me kaebame edasi," ütles Põhjarannikule lastevanemate esindaja Maria Ronk Põhjarannikule neljapäeval. Kaebetähtaeg kukub reedel, 30 mail.

Tartu halduskohus tegi otsuse 29. aprillil ning sellega tunnistati gümnaasiumiastme sulgemine õiguspäraseks.

25 lapsevanemat esitasid Tartu halduskohtule kaebuse, millega soovisid Toila vallavolikogu 2024. a 27. märtsi otsuse tühistamist. Otsusega nähti ette Toila gümnaasiumi ümberkorraldamine, mille raames lõpetatakse seal keskhariduse andmine.

Kaebajad leidsid, et Toila valla otsus on formaalselt õigusvastane ning oluliste kaalutlusvigadega. Lastevanemad heitsid vallale ette, et arvestatud ei ole sellega, et Toila gümnaasium on ainus eestikeelne gümnaasium Ida-Virumaal ning teistes alternatiividena pakutud gümnaasiumides on suur muu emakeelega laste osakaal, mis mõjutaks kaebajate laste hariduse kvaliteeti negatiivselt.

Kohus selles volikogu kaalutlusviga ei tuvastanud.

Kohus nentis, et Jõhvi, Kohtla-Järve ja Sillamäe riigigümnaasiumis toimub õppetöö eesti keeles. Kaebajate esitatud andmetest nähtub tõepoolest, et Toila gümnaasiumis on kõige suurem eesti emakeelega õpilaste osakaal. Kõige väiksem on see Sillamäe gümnaasiumis. Jõhvi gümnaasiumis on samuti ülekaalus muu emakeelega õpilased. Seevastu Kohtla-Järve gümnaasiumi andmetest nähtub, et selles koolis on aja jooksul eesti emakeelega õpilaste osakaal aina suurenenud ning 2022/2023. õppeaastal olid 12. klassis eesti emakeelega õpilased ülekaalus.

"Seega nendele õpilastele, kelle jaoks on oluline, et koolis oleks palju eesti emakeelega õpilasi, on sobivaimaks alternatiiviks Kohtla-Järve gümnaasium. Kui Toila valla õpilased liiguvad õppima Kohtla-Järve gümnaasiumisse, suureneb selle arvel veelgi eesti emakeelega õpilaste osakaal," leidis halduskohus.

Kohtu hinnangul on tõenäoline, et sellisel viisil võib Kohtla-Järve gümnaasiumis muu emakeelega õpilaste osakaal väheneda 30%ni, mis on kaebajate esitatud keeleteadlase arvamuse järgi aktsepteeritav muukeelsete õpilaste osakaal koolis, et vältida eesti emakeelega lastele negatiivse lisakoormuse panekut.