Uudset kalakaamerat testitakse Purtse jões

"Tühje videoid oli tunduvalt vähem, enamik olid kaladest või loomadest. Ootamatuid puudusi otseselt välja ei tulnudki, kõik oli eeldatav. Valgustust tuleb veel täiustada. Kuna kaamera on vees, siis mõeldakse ka sellele, kuidas klaasi pildi kvaliteedi huvides lihtsamalt puhastada − nii-öelda kojamehed külge panna. Seni oleme pidanud kohati häguses jõevees asuva kaamera klaasi aeg-ajalt ise puhastamas käima: kohale sõitma, kaamera välja tõstma ja..."

Miks Purtse jõgi?

"Purtse on huvitav jõgi, oluline lõhe ja meriforelli kudemispaik ning pealegi me teeme seal päris palju töid," viitas Thalfeldt näiteks Püssi kalapääsu rajamisele.

Sillaoru kalapääs on kaamera paigaldamiseks aga parim koht jõel sellepärast, et seal on olemas tehniline valmidus (elektritoide ja side) ning ka hea koostöö paisu omanikuga.