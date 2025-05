Paula Nikula kirjutab ajakirja Frisk Bris, mis on vanim purjetamise ajakiri Põhjamaades, asutati 1899. aastal ja ilmub rootsi keeles. Seetõttu tundis ta kõige suuremat huvi Narva, Narva-Jõesuu ja Toila sadama ning sealsete võimaluste vastu.

Purjetamine on Soomes üks populaarsemaid puhkamise viise. Paula Nikula sõnul jagunevad tema rahvuskaaslased kolmeks: ühtedel on suvilad, teistel autokaravanid ja kolmandatel paadid, et vee peal aega veeta.