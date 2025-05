Kohtla-Järve linnavolikogu esimees pälvis tunnustuse Vikerkaarekangelane 2025

Vikerkaarekangelase auhind antakse inimestele, kes on oma sõnade ja tegudega Eesti LGBT+ inimeste elu edendanud ja nende eest seisnud. "Nad on eeskujuks ja teerajajaks võrdse, avatud, kaasava ja vägivallatu ühiskonna loomisel ning nende tegevus innustab ja toetab LGBT+ inimesi, nende lähedasi ja laiemat avalikkust," teatas Sotsiaaldemokraatlik Erakond pressiteate vahendusel.

Odinets, kes on ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna LGBTIQ-ühenduse Vikerroos esimees, erakonna volikogu juhataja ja juhatuse liige, on endise riigikogu liikmena pikalt võidelnud vaenukõne kriminaliseerimise eest. "Meil kõigil on õigus tunda end turvaliselt – ka sõnade maailmas. Kui rünnatakse sind lihtsalt sellepärast, kes sa oled, peab ühiskond andma selge sõnumi: see ei ole lubatud," on ta korduvalt rõhutanud.