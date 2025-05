Ida-Virumaal on laste vaktsineeritus Eesti keskmisest kõrgem

"Vaktsineerimisega välditavate haiguste levik on Euroopas viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud. Laste ja perede reisimine piirkondadesse, kus vaktsineerimisega hõlmatus on madal, võib suurendada nakkushaiguste leviku riski. Haiguste puhangud mitmel pool maailmas on näidanud, kui kiiresti võib haigus levida ja millised tüsistused või pikaajalised tervisemõjud võivad tekkida, kui inimene ei ole vaktsineeritud," ütles Jõhvis perearst Tatjana Ruže. "Samuti on ülioluline enne kooliminekut teha ära kõik vaktsineerimised, kuna koolid ja lasteaiad on kohad, kus haigused levivad kergesti."