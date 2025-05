Õlitööstus lasi töötaja alkoholijoobe süüdistusega lahti, kuid ei suutnud kohtus tema süüd tõendada

Kohus mõistis välja hüvitise riietumisele ja pesemisele kulunud aja eest

Eelmisel aastal andis riigikohus õiguse VKG töötajale, kes nõudis, et tööaja sisse arvestataks riietumisele ja pesemisele kulunud aeg.

22 aastat VKGs töötanud lukksepp pöördus kohtusse pärast seda, kui tööinspektsioon lükkas tagasi tema avalduse mõista tema kasuks välja aastatel 2019-2022 ligi 2700 euro suurune töötasu aja eest, mil ta hommikul ja õhtul riideid vahetas ning pesemas käis.

Euroopa Liidu direktiivi kohaselt on tööaeg iga ajavahemik, mille jooksul töötaja teeb tööd või on tööandja käsutuses. Euroopa Kohus on väljendanud seisukohta, et tööaja mõistet tuleb käsitada vastandina puhkeaja mõistele, kuna need on vastastikku teineteist välistavad.

Eesti töölepingu seaduse kohaselt on tööaeg aeg, mil töötaja täidab kokkulepitud tööülesandeid. Riigikohtu tsiviilkolleegium nõustus ringkonnakohtuga, et kui töötaja peab tööandja juhiste kohaselt töö tegemiseks ümber riietuma, on riiete vahetamise ja sellega seotud muude vajalike toimingute aeg tööaeg.