Ligi 450 Ida-Viru noort omandab uusi oskusi kaitseliidu metsalaagrites

"Mul on hea võimalus korraldada riigikaitselaagreid teist aastat järjest ja tulin tagasi sellepärast, et siin on rohkem vahetut suhtlust ning saab näha just noorte oma vaatevinklist, mida me ise igapäevaselt teeme," ütles Alutaguse maleva riigikaitselaagrite korraldaja, lipnik Raigo Lembinen. "Paljud lapsed on metsas esimest korda, pole isegi matkamas käinud. Riigikaitselaager annab noortele pärast klassiruumis antud riigikaitseõpetuse tunde ka praktilist kogemust maastikul, lisaks üksjagu enesekindlust. Eriti rasketel hetkedel ja maastikul on see vajalik, et nad saaksid hakkama igas olukorras, mis võivad ette tulla, kas või näiteks selleks, et ei eksiks metsas ära."