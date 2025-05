"Viru Welder" tõi tänavu kokku rekordarvu osalejaid

"Ühes kohas on võimalik lihtsamalt ja tõhusamalt tehnilist baasi tagada ning õppeprotsessi korraldada. Meil on Sillamäel tänapäevased keevituslaborid ning meie külalised said need nüüd ka järele proovida. Keevituseriala on populaarne, meile tullakse õppima maakonna eri paigust ja mujalt pärit õpilastele on käigus ka eribussid. Kuna kolimine on alati keeruline protsess, ei hakanud me riskima ning teavitasime juba sügisel, et traditsiooniliselt veebruaris peetud võistlus toimub seekord mais," rääkis Jegorovtsev.