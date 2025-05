Aa rand jääb metsikuks, kuni Lüganuse ja Kohtla-Järve kokkuleppele ei jõua

Rand asub Lüganuse valla kirdeservas ning jääb Kiviõlist ja valla suurematest asulatest eemale. Üle poole sajandi on selles rannas põhilised suvitajad olnud vähem kui kümne kilomeetri kaugusel asuva, Eesti mõistes suurlinna Kohtla-Järve inimesed. Lüganuse vallavanem Dmitri Dmitrijev ütles ühistranspordikeskuse küsitlusele tuginedes, et 90 protsenti Aa randa sõitjatest on kohtlajärvelased. Lüganuse valla elanike lemmikrand on Aast paarkümmend kilomeetrit lääne pool asuv Liimala rand.

HENRI KASELO Lüganuse võiks Aa ranna Kohtla-Järvele anda.

Valla maksumaksjad ei mõistaks

Ühistranspordikeskus on andnud teada, et 1. juunist hakkab buss ka sel aastal suvitajaid kord päevas Jõhvist ja Kohtla-Järvelt Aa randa viima ning sealt tagasi tooma.

"Paneme juunis omalt poolt randa prügikastid ja ühes päästeametiga ka infostendi koos päästerõngastega," ütles Dmitrijev, sõnades, et lisaks sellele ja prügiveole Lüganuse vald sel suvel Aa ranna korrastamisse rohkem panustada ei plaani. "Niikaua, kui seal käivad puhkamas põhiliselt vaid Kohtla-Järve linna elanikud, oleks hea, kui ka see linn panustaks. Me peame koristama, prügiveo eest maksma. Meie elanikud hakkavad küsima, miks seda tehakse nende maksude eest teise linna inimeste jaoks."