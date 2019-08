Inimesed lasevad telefonikõnede mõjul end mitu korda rahast paljaks teha

Tundmatute isikute telefoni ja arvuti teel tehtud investeerimispakkumiste vastuvõtmine lõpeb enamasti oma raha kaotamisega. Foto on illustratiivne.

Nii politsei kui prokuratuur tõdevad, et telefoni ja interneti teel tegutsevate rahvusvaheliste kelmijõukude tabamise tõenäosus on imeväike ja seepärast on oma raha kaotamise ärahoidmise kindel viis sel moel tehtavatest pakkumistest kindel äraütlemine.