Repinski meelemuutuse tõttu jäid Ossipenko valimisliit ja Keskerakond Jõhvis võimule

21kohalises Jõhvi volikogus hääletas volikogu esimehe Edauard Easti ja aseesimehe Jelena Bezvoditskaja tagandamise poolt 9 saadikut ja 11 olid vastu. Vallavalitsuse mahavõtmise poolt oli 8 saadikut. Nii jäi Nikolai Ossipenko valimisliidu Jõhvi - meie kodu ja Keskerakonna võim Jõhvis püsima.

Jõhvi volikogu istungile saabunud vallavanema kandidaat Andres Jaadla seda ametit ei saanud. FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Repinski pakkus välja uue vallavanema

Opostitsiooni liider Niina Neglason ja ka mitmed teised Jõhvi volikogu liikmed kinnitasid, et seekordse umbusaldamise katse algatus tuli eelmiselt vallavanemalt Martin Repinskilt juba aprilli lõpus. "Martin pöödus meie poole, kuna polnud rahul Jõhvi valla juhtimisstiiliga. Tema sõnul on plaanis veelgi suuremad ümberkorraldused, mille käigus püüab Ossipenko valimisliit panna veelgi rohkem inimesi oma kohtadele," rääkis ta, lisades, et Repinski tunnistanud ka seda, et talvel avalikkuses rohkelt pahameelt põhjustanud Jõhvi valla kogenud töötajate ametist tõrjumine polnud osa inimeste puhul mitte tema algatus, vaid ta tegi seda valimisliidu Jõhvi − Meie Kodu inimeste pealekäimisel.

Ta ja volikogu liikmed Teet Enok ja Maris Toomel kinnitasid, et järgnevatel kuudel toimus Repinskiga arvukalt kohtumisi, kus arutati võimupöörde läbiviimist. Repinski pakkus ka uue vallavanemana välja endise Rakvere linnapea, tänavu kevadel taas Keskerakonda astunud Andres Jaadla, kellega toimus Jõhvis ka kohtumine.

Jaadla oli kohal ka tänasel volikogu istungil, kus ta kinnitas Põhjarannikule, et temaga võttis umbes kuu aega tagasi ühendust Martin Repinski ja ütles, et Jõhvis on valitsuskoalitsioon muutumas. "Et Jõhvile on vaja uut vallavanemat ja üheskoos jõuti minu kandidatuurini," sõnas ta.

Niina Neglason näitas ka sõnumit, kus Repinski kinnitas, et Andres Jaadla võib tema häälega arvestada.

1. augustist Jõhvi vallavolikogu liikme õiguse taastanud Repinski otsustas aga ootamatult eelmisel nädalal volikogust taanduda.

Jõhvi volikogu keskfraktsiooni esimees Arthur Seppern, kes hääletas Jõhvi praeguste juhtide umbusaldamise vastu, tõdes, et võimupöörde algatamine Martin Repinski poolt oli tema jaoks üllatav. "Minu meelest oli see tema poolt väga imelik," sõnas Seppern.

Repinski pole vastanud Põhjaranniku telefonikõnedele.

Repinski eitab võimupöörde läbiviimise kavatsust

Neljapäeva hommikul ütles ta aga portaalile rus.err.ee, et pole Jõhvi praeguste võimude tagandamist algatanud. "Leian, et nii vallavanem, kui ka volikogu juhid ja ka kogu koalitsioon töötavad piisavalt efektiivselt," sõnas Repinski kinnitades, et on küll opositsiooni esindajatega suhelnud, ent mingeid samme umbusaldamise algatamiseks pole ta ette võtnud ja mingit mustandit alla kirjutanud. Samuti eitas Repinski, et soovis vallavanema ametis vahetada Max Kauri Andres Jaadla vastu.

Oma lahkumist volikogust vähem kui kolm nädalat pärast saadikuvolituste taastamist selgitas ta ajapuudusega ja sellega, et septembris algavad taas istungid riigikogus.

Keskerakonna Ida-Viru piirkonna esimees Eevi Paasmäe ütles, et Repinski ja Jõhvi praeguste võimude vahel olid isikutevahelised erimeelsused.

Niina Neglason tõdes volikogus, et umbusaldajad on olnud rumalad, et on uskunud Martin Repinskit.