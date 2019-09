Jõhvi tõmbas tervisekeskuse rahastamisele pidurit

Tervisekeskust rajav OÜ Corrigo plaanib ehitustööd Jaama tänavale rajatavas tervisekeskuses lõpetada 31. detsembril. Corrigo on saatnud vallavalitsusele taotlusi, et see tasuks teise poole 165 000 suurusest vallapoolsest finantseerimiskohustusest. Kuigi arve esitati vallavalitsusele juba suvel, pole rohkem kui 85 000 suurust summat Corrigo arvele laekunud.