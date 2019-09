EFEKTSEIM KATSE: Vabatahtliku katsealuse käed pandi põlema, aga midagi ei juhtunud − isegi käekarvad jäid alles. Sellega õpetasid teadusbussi vabatahtlikud sellist füüsikalist suurust nagu soojusmahtuvus. "Katsealune tegi enne käed hoolega veega märjaks ja kui ta võttis mullid käe peale ning me panime need põlema, siis soojus, mis eraldus, läks tegelikult vette," selgitas Annabel Olgo, lisades, et veel on suur soojusmahtuvus, mis tähendab, et selle temperatuuri tõstmiseks on vaja väga palju kuumust.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik