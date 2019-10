43. bussiliin lõpetab Iidlasse sõitmise

"Maakonnaliini number 43 esmane eesmärk on teenindada Kohtla-Nõmme elanikke," põhjendas selle liini kõige olulisemat muudatust Ida-Viru ühistranspordikeskuse juht Heiki Luts.

"Kui see bussiliin veel tasuline oli, siis polnud eriti probleeme, aga nüüd, kui sellega saab tasuta sõita, kasutavad linnaelanikud seda linnaosade vahet sõitmiseks ning Kohtla-Nõmme elanike pääsemine Jõhvist koju on väga häiritud."

Purule ümberistumisega

Luts märkis ka seda, et maakonnaliinid tegelikult ei tohigi linnaliinidega konkureerida, seda enam, et Kohtla-Järvel toimib linnaosade vahel korralik ühistransport, mida kaasrahastatakse riigieelarvest. Teisisõnu on tegemist ühe ja sama teenuse dubleerimise ja topeltrahastamisega.

"Kunagi oli 43. bussiliin samuti linnaliin; juba siis, kui see maakonnaliiniks muudeti, oleks pidanud lõpp-peatuse Jõhvi tooma. Nüüd tuleb see muudatus lõpuks ära teha."

Purule pääsevad kohtlanõmmelased tasuta seitse korda päevas (tööpäevadel) ikka, selleks tuleb Jõhvis Postkontori peatuses bussi vahetada ja maakonnaliiniga nr 107 edasi sõita. Lisaks sõidab ka 43. liin hommikuti kahel korral Puru haiglani (selguse mõttes on neil bussidel numbrile lisatud täht A). Tagasi Jõhvi peab tulema siiski teise bussiliiniga, olgu see siis Jõhvit Puruga ühendav 107 või Sillamäe liin 115; 43. bussile saab Jõhvis ümber istuda vastavalt Postkontori peatuses või bussijaamas.

Puhkepäevadel ja riiklikel pühadel sõidab Puru haiglani (ja sealt tagasi) enamik 43. liini busse, mis neil päevadel kannavad lisaks tähte B.

Bussisõitjate huvid esiplaanil

43. liini bussid jäävad sõitma sama sagedusega nagu praegu: kummaski suunas tööpäevadel 16, puhkepäevadel 10 väljumist. Peatused Jõhvi ja Kohtla-Nõmme vahel jäävad samaks, osaliselt muutuvad väljumisajad.

"Kaalusime pikalt sissesõitu Kohtla-Nõmme raudteejaama, aga rongide praeguse sõiduplaaniga see ei klapi: rong väljub nii palju varem, et Kohtla-Nõmmele tööle ja kooli käivad inimesed peaksid liiga vara kohale tulema. Rongiga liiklejaid on aga oluliselt vähem kui bussiga Jõhvist ja Kohtla-Järvelt tulijaid," selgitas Luts.

Tema sõnul lähtuti sõidugraafikut koostades sellest, et inimesed jõuaksid kella kaheksaks, üheksaks ja kümneks tööle või kooli; arvestati ka tööaja ja koolitundide lõpuga.

"Loomulikult peame arvestama ka busside arvuga − juurde neid kusagilt võtta ei ole − ning bussijuhtide töö- ja puhkeajaga," lisas ta.

Ka 107 ei sõida Iidlasse

Iidlasse ei hakka sõitma ka 107. bussiliin. Küll aga hakkab see liin sõitma kahtepidi ringi: 107 Jõhvist Tammikusse, sealt Puru haiglani ja tagasi Jõhvi; 107A Jõhvist Puru haiglani, siis Tammikusse ja Jõhvi. Esimest ringi sõidab buss tööpäevadel viis, teist kolm korda päevas; puhkepäevadel ei sõida kumbki ning seda piirkonda teenindab siis 43B.

Oluline muudatus on, et Tammiku aleviku kaudu hakkavad sõitma ka liinid 43A ja 43B.

Heiki Luts juhtis tähelepanu, et uute sõiduplaanide kehtima hakates märgitakse sõidupiletile ainult sõitja sisenemise peatus (ehk siis piletil kirjas olev lõpp-peatus on liini lõpp, mitte sõitja väljumise peatus).

"Hoiame sellega aega kokku, bussijuhid ei pea kassaaparaadist enam sihtpeatuse väljaotsimisele aega kulutama," põhjendas ta.

Sõiduplaan pole kivisse raiutud

Alates 2013. aasta suvest, kui 43. bussiliini praegune sõiduplaan kehtima hakkas, on selles tehtud vaid paar pisikest muudatust.

"See, kuidas uus sõiduplaan toimima hakkab, selgub asja käigus," ütles Luts. "Graafik ei ole kivist, üht-teist on võimalik jooksvalt muuta − kui selleks on põhjendatud vajadus."

Enamik maakonnaliine on viimase poole aasta jooksul uue sõidugraafiku juba saanud, mõneski neist on hiljem ka väiksemaid muudatusi tehtud.