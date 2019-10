Jõhvi abivallavanem jäi ametisse koolidirektori armust

Jõhvis hariduse, kultuuri ning spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö eest vastutav Naumkin pääses siiski ametikoha kaotamisest, sest tema umbusaldamise pooldajad ja vastased jagunesid täpselt pooleks - 10:10. Ta jäi seekord ametisse tänu opositsiooni kuuluva valimisliidu Jõhvi Eest liikme, Jõhvi põhikooli direktori Liina Mihkelsoni armule, kes otsustas hääletusest sootuks hoiduda.

Romanovitš: Naumkin pole pädev

Ossipenko valimisliitu "Jõhvi - Meie Kodu" kuuluv Aleksandr Romanovitš ütles, et hääletas teadlikult oma valimisliidukaaslase vastu, kuna leiab, et Naumkin pole pädev. "Jõhvi jaoks oleks parem, kui selles ametis oleks mõni kompetentsem inimene. Tal pole ei hariduses ega sotsisaalsfääris töötamise kogemust," selgitas Romanovitš.

Samasse valimisliidu liige Tamara Põlevina sõnas, et tema hääl oli kui hoiatuskelluke Naumkini jaoks. "Ta peab teadma, et ta peab töötama hästi. Ei saa nii mõelda, koalitsioon on ta ametisse pannud ja ta võib teha kõike, mida tahab ja kuidas tahab ning kõik hääletavad tema poolt," ütles ta leides, et Naumkin peaks töötama sügavamalt ja mitte takerduma detailidesse.

Põlevina lisas samas, et suuri apsakaid pole Naumkinil olnud, aga paljud väiksemad asjad on pidevalt tegemata. "Talle esitab pidevalt pretensioone opositsioon. See ei ole hea. Järelikult teeb ta tööd nii, et talle on võimalik esitada pretensioone. Inimene peab töötama nii, et kõik oleks korras," leidis Põlevina.

Kuigi Põlevina ja Romanovitši hääletamise üle avaldasid imestust ka koalitsiooni liikmed, sõnas fraktsiooni "Jõhvi - Meie Kodu" esimees Tamara Luigas, et ei näe koalitsiooni murenemise märkides probleemi. "Meil on kõik vabad hääletama. Meil ei ole käsukorras sunniviisilist hääletamist. Igaüks hääletab oma südametunnistuse järgi," ütles ta leides, et praegu saab Naumkin tööga hakkama.

Mihkelson ei näe ühe valitsuse liikme umbusaldamisel mõtet

Opositsioonilisse valimisliitu "Jõhvi Eest" kuuluv Liina Mihkelson põhjendas Naumkini tagandamisest hoidumist sellega, et ei näe mõtet umbusaldada üksikuid vallavalitsuse liikmeid, kuna sellest ei muutu midagi. "Valla valitsemise stiil ja mõtteviis jäävad ju kõik samaks. Ühe Naumkini asemel tuleb keegi teine, kel on võib-olla veel suuremad probleemid. Kui umbusaldada, siis juba kogu vallavalitsust või volikogu esimeest," ütles ta.

Mihkelson sõnas, et ei teadnud, kuidas teised volikogu liikmed kavatsevad hääletada ja meenutas, et ta ei olnud ka umbumbusalduse esitajate seas.

Pärast Naumkini umbusaldamise luhtumist puhkes terav vaidlus Mihkelsoni ja eelmisel istungil umbusaldamise avalduse ette lugenud mitte ühtegi fraktsiooni kuuluva volikogu liikme Teet Enoki vahel, kes heitis valimisliidule "Jõhvi Eest" ette võimetust kindlustada otsustaval hääletusel vajalikul hulgal hääli. Enoki ja Mihkelsoni sõnavahetus läks nii emotsionaalseks, et üks opositsiooni liige nimetas seda karjumiseks.

Nii Enok kui Mihkelson lahkusid volikogu istungilt enne selle lõppu.

Teet Enok märkis eelmisel istungil umbusaldusavaldust esitades, et Naumkin ei ole suutnud täita volikogu seatud ülesandeid juhtida oma valdkonda teadmistepõhiselt, ausalt ja erapooletult. "Oma tegevusega on ta näidanud, et ta ei tegutse mitte vallaelanike, vaid kitsa kohaliku poliitilise jõu huvides. Ta on lihtsalt nende sõdur," sõnas Enok, lisades, et seda kinnitab ka Naumkinile esitatud rohkete arupärimiste sisu.

Aleksei Naumkin ütles tookord Põhjarannikule, et pole abivallavanemana teinud midagi valesti ega kavatse ametist lahkuda ning loodab, et koalitsioon toetab tema jätkamist. "Tundub, et minu populaarsus tõuseb," sõnas ta muigega talle esitatud umbusaldusavalduse põhjuste kohta.

Samas süüdistas Naumkin omakorda opositsiooni selles, et nad ei mõtle valla inimeste huvidele. "See on puhas oma positsioonide ja oma äri kaitsmine. See on selgelt paista," sõnas ta.