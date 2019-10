Jõhvi lähedal sõitis auto maanteele sattunud karu surnuks

Vastutus liikluses hukkunud suuruluki äratoimetamise eest on jahiseadusega pandud vastava piirkonna jahimeestele. Sama seadusega kuulub sel moel hukkunud uluk jahipiirkonna kasutajale, kes võib ise otsustada, mida sellega edasi teha.

"Lihaks see karu saadud vigastuste tõttu ei kõlba, mõtleme alles, kuidas edasi toimetada," rääkis Arkadjev. "Kitsi hukkub liikluses päris palju, varem oli palju ka metssigu, aga neid on nüüd üldse väheks jäänud. Üks põder on olnud, aga karu oli meie piirkonnas vähemalt kaheteistkümne aasta jooksul esimene. Teised ulukid oleme tavaliselt kaugemale metsa viinud, las loodus − kährikud, rebased ja hundid − teeb oma töö. Võib-olla teeme karuga samamoodi," arutles ta.