Endised politseinikud mõisteti võimuliialduses süüdi

Lugu sai alguse 2017. aasta 4. aprilli õhtul Jõhvis Narva maanteel asuva Coopi (endine Konsum) kaupluse ees. Allan (25) läks oma sõbraga kauplusesse, kui politseinikud noormehed kinni pidasid. Algul heideti Allanile ette, et tal puudub helkur, seejärel sooviti tema isikut tuvastada. Mõlemad noormehed olid alkoholijoobes ning kiirtest näitas, et Allan on tarvitanud ka kanepit. Politsei sõidutas noormehe Viru vangla suunas, Allani ütluste kohaselt palus ta end koju viia, kuid sellest patrullpolitseinik Andrei Kirillov (43) ning abipolitseinik Gleb Volodin (22) välja ei teinud.