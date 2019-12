Tellijale

Pargi keskuse suurim rentnik on Coopi Maksimarket, kelle 3500 ruutmeetri suurune müügisaal on nüüdsest piirkonnas igapäevakaupade poodidest ülekaalukalt suurim. Koos köögi, lao- ja töötajate olmeruumidega on Maksimarketi päralt 4500 ruutmeetrit ehk viiendik kogu keskuse pindalast. Poes töötab ligikaudu 50 inimest.