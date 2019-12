Jõhvi pole uuele kaubanduskeskusele siiani kasutusluba andnud

Jõhvi vallavalitsus pole suutnud anda selget vastust selle kohta, miks ei ole omavalitsus siiani Pargi keskusele kasutusluba väljastanud. Keskuse rajamise projektijuht Allan Mänd on öelnud, et kasutusloa mitteväljastamiseks pole vallal mingit alust, sest kõik vajalikud kooskõlastused on olemas. Viimase asjaolu tõttu ei takista kasutusloa mitteväljastamine praegu keskuse tööd.

Palub lisaaega

Vastates Põhjaranniku küsimusele, miks vald ei ole siiani kasutusluba väljastanud, jäi vallavanem Max Kaur umbmääraseks: "Kasutusluba on meil menetluses, me palume natuke aega. Aga see otseselt ei takista keskuse tegevust. Tahame panna täpselt paika kõik asjaolud, mis on seotud nii Apollo kino avamisega kui ka spordiobjektidega. See on formaalsus."

Usun, et kõik komisjonid kinnitavad, et see on vajalik, ja me kinnitame peagi ka Pargi keskuse arendajatele, et me läheme hurraaga edasi. Max Kaur

Küll aga on vallavalitsus otsustanud tellida advokaadibüroolt juriidilise ekspertiisi enda osaluse kohta OÜs Jõhvi Pargi Arendus. "See küsimus on vallavalitsuse pideva monitoorimise all, kuna vald on Pargi keskuse osanik," lausus vallavanem Max Kaur.

Vallavanema sõnul arutati valla osaluse küsimust 17. septembril Jõhvi vallavalitsuse istungil, "arvestades, et Jõhvi vallavolikogu liikmed ja Jõhvi avalikkus tunnevad aastaid huvi Pargi keskuse ehituse arengu vastu, sealhulgas kavandatud spordiobjektide (jäähall, ujula), hotellinduse ja tänapäevase kino rajamise vastu". Ta lisas, et samal ajal on volikogu liikmetel ja avalikkusel õigustatud kõrgendatud huvi Pargi keskuse ehitusmaa-ala riigi- ja vallamaa kasutuse vastu.

26. novembril otsustas vallavalitsus tellida Jõhvi Pargi Arenduse projektis osalusele sõltumatu õigusliku ekspertiisi. Jõhvi vald omab Pargi keskuses 5protsendilist osalust. Vallavalitsus otsustas valida selles asjas õigusnõu saamiseks advokaadibüroo OÜ PricewaterhouseCoopers Legal. Kui palju see vallale maksma läheb, ei osanud vallavanem öelda, kuid kinnitas, et eelarves on sellekohased summad ette nähtud. "Aga selge on see, et odav see teenus ei ole," lisas ta.

"Kuna Pargi keskuse projekt on suur ja pikaaegne arendusprojekt, siis on nende aastate jooksul tehtud palju otsuseid, projekti täpsustusi ja muudatusi jne. Nüüd, Pargi keskuse avamisega, mil esimene etapp on möödas, on õige aeg taas täpsustada seisu ja vaadata, mis saab edasi," lausus vallavanem.

Hurraaga edasi

Tema sõnul peab vaatluse all olema Jõhvi valla osalus, täpsustada on vaja riigi- ja vallamaa kasutamise asjaolusid. "Loomulikult ootab Jõhvi vallavalitsus ka Apollo kino ja muu lubatu avamist veebruaris ning kindlasti on tähelepanu all see, mis puudutab jäähalli ja basseini ehitamist lähitulevikus, st kahe aasta jooksul. Kokkuvõttes on tegemist tavaprotseduuriga, kus vald osanikuna tegeleb oma huvide korrastamise ja kaitsmisega."

Jõhvi vald hakkas projekti osanikuks aastaid tagasi, kui volikogu selle otsuse heaks kiitis ning võttis tulevases jäähallis ja ujulas valla garanteeritud kasutusaegu ligi 150 000 euro eest aastas. Nüüd, kui keskuse 1. etapp ehk kaubanduse pool on valmis, on ka Jõhvi Pargi Arendus küsinud vallavalitsuselt üle, missugused on valla ootused ja kavatsused järgmise etapi puhul, mis eeldab basseini ja jäähalli rajamist.