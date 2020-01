Corrigo personalijuht Merle Kaljus ütles, et uues tervisekeskuses on ruumi veel kahele perearstile.

Reedel pidulikult avatud Jõhvi tervisekeskuses on kohti üheksale perearstile. Lepingud on sõlmitud seitsme tohtriga, kellest neli on juba uhiuues keskuses vastuvõtte alustanud.