Eredal mälestati holokausti ohvreid

Rahvusvaheline holokausti mälestuspäev on alates 2006. aasta 27. jaanuarist üle maailma tähistatav tähtpäev teises maailmasõjas massiliselt mõrvatud juutide mälestuseks. Holokausti ohvrite rahvusvaheline mälestuspäev on sätestatud ÜRO peaassambleel 2005. aasta 1. novembril vastu võetud resolutsiooniga. 27. jaanuari pole selle päeva tähistamiseks valitud juhuslikult: just sel päeval 1945. aastal sisenesid Nõukogude väed Auschwitzi koonduslaagrisse. Selle laagri ohvrite täpne arv ei ole teada, kuid oletatakse, et see võib ulatuda nelja miljoni inimeseni.