Narva Kesklinna gümnaasiumi remont toppab

Narva võimud kaaluvad, kuhu Kesklinna gümnaasiumi õpilased kapitaalremondi ajaks ajutiselt ümber kolida. Praegu käib Kesklinna koolis umbes 950 õpilast, koos gümnasistidega on neid ligikaudu tuhat. Kui omal ajal plaaniti koolimaja lammutamist ja ümberehitust alustada 2020. aastal, siis nüüdseks on lõplikult selge, et enne 2021. aastat seda ei juhtu.