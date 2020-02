Jõhvi mikrorajooni elektrikatkestuses on süüdi pargipuud

"Igal pool mujal linnas on elekter alles, aknast vaadates on näha, et Iidla särab tuledes, aga meie istume jälle pimedas," rääkis Jõhvi mikrorajoonis elav Alar laupäeva õhtul.

"Varasemast ma sellist asja ei mäleta, see probleem on tänavu talvel tekkinud," ütles ta.

"Me ei ole veel jõudnud Elektrileviga uuesti suhelda, aga minu arvates oleks mõistlik sealne liin maakaablisse panna. See lõik on ehk 300−400 meetrit, see ei ole nii suur investeering. Puid me sealt küll rohkem maha võtma ei hakka."