Põhjaranniku korduvatele küsimistele, kuidas edeneb kino avamine Jõhvis, vastas Apollo Kino Balticsi tegevjuht Kadri Ärm kolmapäeval, et praeguste plaanide kohaselt on soov avada Jõhvis kino maikuu jooksul. "Tegemist on olnud projekteerimise ja ehituslike nüanssidega, neist tulenevalt on avamine kahjuks hilinenud," teatas ta.

Mullu novembris sõnas Kadri Ärm, et esialgu on Jõhvi kavandatud kahe saaliga kino, kuhu tuleb kokku üle 170 koha. Ida-Virumaal on Apollol seni ainus kino alates 2015. aastast Narvas Astri keskuses, kus on kolmes saalis kokku 387 kohta. Jõhvist saab Apollo kinode kaardil kuues linn Eestis Tallinna, Tartu, Narva, Pärnu ja Kuressaare kõrval ning tegu on kümnenda kinoga.