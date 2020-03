Hunt murdis Päite loomapargis oina

“Selles piirkonnas hunte liigub, on üks kahene kari ja üks üksik; kohe üle tee on jälgi nähtud,” rääkis ta.

Ksenia Klotškova sõnul on lammastel olnud alati võimalus ka hoonesse varju alla minna – vana aida uksed on praeguste ilmadega pidevalt lahti.

“Meil on nii palju maad, et kõigele kõrget aeda ümber ehitada pole võimalik. Peame mõtlema, mida oma loomade kaitsmiseks teha saame,” ütles ta.

“See oli veel enne Päite oinamurdmist,” märkis Vinni. “Muretsema pani see, et Kurtna kandis jookseb kaheksapealine hundikari. Koerte murdmisest pole siinmail küll kuulda olnud, aga kuna hunte on üsna palju, siis on ka järelkasvu palju ja võib arvata, et suuremad probleemid on alles ees – suve lõpus, kui kutsikaid hakatakse murdma õpetama.”