Kukruse polaarmõis on olnud suviti ka teatrimõis, aga seda joont ei julgeta jätkata. "Üle-eelmisel aastal jäime teatriga miinusesse ja kuna vald sellisel juhul õlga alla ei pane, ei saa me enam selliseid riske võtta," ütles polaarmõisa nõukogu esimees Guido Tellis.

Selleks, et keegi ruume üüriks ja me saaks lisaraha teenida, on vaja, et mõis näeks välja esinduslik ja hoolitsetud.