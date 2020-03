Pargi keskuses pani osa poode uksed kinni

"Hoolime teie tervisest, tulenevalt kõrgest viiruseohust teenindame teid kontaktivabalt e-poes. Avame uksed esimesel võimalusel," on kirjas suletud Experdi kaupluse klaasseinal oleval sildil.

Külastajaid ebatavaliselt vähe

Peale Experdi enda, arvutipoe Klick, Tele 2 esinduse ja mitmete väiksemate poodide ning söögikoha Pargi Resto oli esmaspäeval kinni ka Koduekstra kodutarvete kauplus. Poe juhataja Luule Kopaladze sõnas, et selline otsus tehti pühapäeva pärastlõunal ettevaatusabinõuna oma kuue töötaja ja klientide ohutuse huvides, pärast seda kui sai teatavaks, et samas keskuses naabruses paikneva Experdi poe töötajal oli tuvastatud koroonaviirus.

Kopaladze sõnul on Koduekstra kauplus esialgu suletud esmaspäeval ja teisipäeval. "Edasi vaatame, milliseks olukord selleks ajaks kujuneb," lisas ta.

Jõhvi vallavanem Max Kaur ütles esmaspäeva lõuna ajal, et Pargi keskuses on ligemale pooled kauplused juba uksed kinni pannud. "Ilmselt tänase ja homse päeva jooksul tuleb neid poodide sulgemisi veel juurde," sõnas ta, märkides, et tegu on poodide vabatahtliku otsusega. "Aga ma arvan, et praeguses olukorras on mõistlik tegevus ajutiselt peatada. Põhiline, et toidukauplus ja apteek jääksid tööle."

Pargi keskuse projektijuht Allan Mänd lausus, et poodide sulgemine või avatuna hoidmine on iga rentniku enda või kontserni otsus. "Meil ei ole kellegi sundimiseks seaduslikku alust," ütles ta, lisades, et keskuse poolt tehakse pidevalt kogu majas põhjalikku desinftseerimist.

Esmaspäeval oli Pargi keskuses inimesi ebatavaliselt vähe ja ka suurtes parklates oli vaid mõnikümmend autot. "Ühes söögikohas, mis veel avatud oli, polnud lõuna ajal ühtegi inimest," tõi Mänd näite. "Üksikuid inimesi oli siiski poodides näha, aga arusaadav, et inimesed on praegu ettevaatlikud ja teevad seda, mida soovitatakse, ning liiguvad avalikes kohtades nii vähe kui võimalik."

Ida-Virumaal on tuvastatud viis nakatunut

Esmaspäeva pärastlõunase seisuga oli Ida-Virumaal koroonaviirus tuvastatud viiel inimesel.

Kui eelmisel nädalal näitasid testid positiivset proovi neljal Iisaku elanikul, siis esmaspäeval sai kinnitust ka ühe Jõhvi elaniku nakatumine.

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus sõnas, et Jõhvi elanik nakatus Eestis. "Ta on olnud seltskonnas, kus oli, nagu hiljem selgus, ka positiivse prooviga inimene. Praegu on ta perega kodus. Nakatumisohus on eelkõige lähedased, viiruse laiemat levikuohtu tema kaudu ei ole," ütles Muusikus.