LUGEJA VIDEO: Puhuriga tolmutaja keskpäeval keset Jõhvi linna

Jõhvi vallavalitsuse majandusspetsialist Aivo Tamm ütles Põhjarannikule, et kõige mõistlikum selline tegevus ei paista, aga sellisel moel korjab valla tänavaid ja kõnniteid hooldav firma N&V kokku talvel libedusetõrjeks puistatud graniitkillustikku. "Teisiti, kui puhuriga nad väidetavalt kõnnitee servas oleva rohu seest kivikesi kätte ei saa," sõnas ta ja lisas, et firma esindaja ütles talle, et tegu on plaanitud tööga, mida tehakse praegu sellepärast, et tänavatel liigub vähem inimesi.