Valitsus kehtestas Saaremaal täiendavad piirangud

Eriolukorra rangemaks muutmise eesmärk on senisest tugevamalt piirata viiruse kohapealset levikut ja vähendada koormust tervishoiusüsteemile. See aitab kaitsta Saaremaa ja Muhu valla inimeste elu ja tervist. Terviseameti andmetel tuli ööpäevaga enim uusi koroonaviiruse juhte juurde Saaremaal (34). 28. märtsi hommiku seisuga on nakatunuid kokku 217, mida on suurusjärguna samapalju kui tervel Harjumaal.

Alates pühapäevast tohivad Saaremaal ja Muhu vallas lahti jääda ainult toidupoed, apteegid, sideettevõtete müügikohad, pangakontorid, pakiautomaadid, postkontorid, kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiinitarbeid, samuti optikapoed ja telekommunikatsiooniettevõtete kauplused. Ehituspoed tohivad avatuks jääda luugi- ja laomüügiks. Poe müügisaal peab olema suletud. Avatuks tohivad jääda ka aianduspoed.

Külastajatele tuleb sulgeda kõik muud kauplused ja turud. Piirang ei kehti töötajate ja omanike kohta, et võimaldada e-kaubandust.

Homsest tuleb külastajatele kohapeal söömiseks sulgeda kõik toitlustusasutused, lubatud on toidu kaasaost ja kullerteenus toidu koju viimiseks.

Homsest tuleb sulgeda kõik lähikontakti nõudvad teenused: ilukirurgiateenused, ilu- ja isikuteenused (näiteks juuksuri-, maniküüri, pediküüri-, kosmeetiku-, tätoveerimis- ja solaariumiteenus) ning massaaži- ja muud taastusraviteenused heaoluteenusena.

Endiselt on lubatud on sotsiaal- ja tervishoiuteenused, supiköögiteenus, toiduabi, hoolekandeteenus, puudega lastele ja täiskasvanutele mõeldud teenused ning ravi- ja rehabilitatsiooniteenused.

Homsest tuleb külastajatele sulgeda ka raamatukogud.

Alates esmaspäevast muudetakse Saaremaal ja Muhu vallas inimeste liikumispiirangud rangemaks.

Saarlased peavad püsima kodus, väljas tohib käia toidupoes, apteegis, arsti juures. Tööle tohib minna juhul kui kaugtööd pole võimalik teha. Lubatud on laste viimine ja toomine lasteaiast. Vajadusel tohib minna hoolitsema vanurite, puudega inimeste ning abivajajate eest, sellisel juhul tuleb kindlasti kasutada isikukaitsevahendeid.

Perega või kahekesi tohib minna õue jalutama või sportima. Lemmikloomaga saab minna õue või loomaarsti juurde. Lubatud on oma aias või kinnistul liikumine, kodused metsa- ja põllumajandustööd, kalapüük, aiatööd. Lubatud on käia postkontoris või pakiautomaadi juures.

Väljas liikudes peab kaasas olema isikuttõendav dokument. Väljas liikumiseks kehtib üldine 2+2 reegel, mille kohaselt tohib avalikus ruumis üheskoos liikuda ainult 2 inimest ning teistest tuleb hoida 2-meetrist vahemaad.

Eriolukorra meetmete rakendamist jälgivad korrakaitsjad, kes hakkavad pisteliselt kontrollima väljas liikuvaid inimesi. Kui inimene ei täida kehtestatud nõudeid, teeb politsei talle ettekirjutuse. Kui see ei aita, siis rakendatakse järgmise mõjutusvahendina sunniraha kuni 2000.- eurot. Piirangu nõudeid rikkuvad inimesed võetakse vastutusele.

Meetmete vajalikkust hinnatakse iga kahe nädala järel.

Lisainfo www.kriis.ee ja telefonil 1247.