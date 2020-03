Kiviõli Keemiatööstus koondab 58 inimest

Kiviõli Keemiatööstuse (KKT) juhi Priit Orumaa sõnul ei ole kahjuks naftahinna drastilisest langusest ja igapäevaselt muutuvale pandeemiast tingitud olukorrale ettevõtte vastu pidamiseks muid meetmeid kui kulude kärpimine. „Põlevkivisektoris on majanduslik olukord järsult halvenenud ja kahjuks halvenemine jätkub. Raske südamega olen sunnitud vähendama oma meeskonda ja rakendama kokkuhoiumeetmeid tööstuse üleselt,“ rääkis KKT juht, kes lisas, et ei saa lubada rohkem koondamisi ei tule.

"Täna seisavad kõik ettevõtted silmitsi oma äritegevuses aina raskema olukorraga,“ nentis Priit Orumaa ja lisas, et on väga tänulik kõikidele oma töötajatele selle keeruka olukorra mõistmise eest.

Alexela Group tegevjuht Andreas Laane ütles tütarettevõttes rakendatavate kokkuhoiumeetmete kohta, et inimlikult on need väga rasked, aga tööstuse kestma jäämiseks kahjuks täna muid väljundeid juhtimisotsustes ei ole. „Koroonaviiruse pandeemiaga kaasnevat lõplikku majanduskahju ja selle ulatust ei ole meil kellelgi täna võimalik prognoosida. Loodan väga, et keemiatööstuses suudame valdavalt töökohti päästa ja hoiame lootust olukorra võimalikult kiirele stabiliseerumisele,“ rääkis Laane.