Narva-Jõesuusse rajatakse Euroopa piirivalveagentuuri juhtimiskeskus

Lisaks soovib valitsus arendada sisekaitseakadeemia Narvas asuva õppekeskuse Frontexi Euroopa Liidu põhja regiooni väljaõppekeskuseks.

"See tähendab, et koos kaitseväelinnakuga suureneb riigi kohaolu siin regioonis ligikaudu 500 inimese võrra," sõnas peaminister lisades, et see annab sõnumi, et Eesti riik võtab väga tõsiselt Narva kaitsmist ja et see on arenev piirkond.

Peaministri hinnangul kaasnevad Frontexi laienemisega positiivsed mõjud piirkonna ettevõtlusele ja majandusele ning kinnisvaraarendusele. "Kõik, kes tulevad siia väljaõppele, kasutavad kohalikke teenuseid ja see annab ka siinsele majandusele positiivse süsti," ütles ta.

"See on väga hea otsus Narva jaoks, see on suurepärane otsus Eesti ja Euroopa jaoks," lisas siseminister Igor Taro.

Narva-Jõesuusse rajatav Frontexi regionaalne juhtimiskeskus hõlmab peale Eesti veel seitset riiki: Läti, Leedut, Poolat, Slovakkiat, Soomet, Rootsit ja Norrat.

Keskuses hakkab alaliselt tööle 30 ametniku. "Sealt hakatakse juhtima nende kaheksa riigi piirikaitse operatsioone. See on meie jaoks suur võit, et Põhjamaade ja Baltimaade juhtimiskeskus tuleb siia," sõnas ta Põhjarannikule.

Taro lisas, et kuna Frontex laieneb ja tema roll suureneb, siis kasvab ka koolitusvajadus. "Me taotleme lisaks juhtimiskeskusele siia ka spetsialiseerimise- ja innovatsioonikeskust," sõnas ta selgitades, et seal täiendaks aasta jooksul teadmisi ja oskusi ligikaudu 1000 inimest ja pidevalt oleks kohal üle 200 õppija ja koolitaja. "See peaks toetama mitme piirkonna hotelli tegevust."