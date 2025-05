Kohtla-Järve loobus Pannjärve keskuse toetamisest, linlastele võib parkimine minna kallimaks

Alutaguse tervisespordikeskus on muutunud hinnatud võistluskohaks eriti talvisel ajal hea taristu ning muude piirkondadega võrreldes paremate lumeolude tõttu. Läinud talvel toimus siin esimest korda Eesti suurim suusapidu Tartu maraton, mis Lõuna-Eesti kesiste lumeolude tõttu siia üle toodi. Pildil Tartu maratoni lastesõit.

Kohtla-Järve volikogu otsustas mitte toetada Pannjärve tervisespordikeskust, mille teenuste kasutajatest enam kui kolmandik on Kohtla-Järve elanikud. Saadikud põhjendasid vastuseisu Alutagusel asuva keskuse toetamisele sellega, et see raha tuleks suunata oma linna spordiobjektidele. Otsuse tagajärjel võib keskus aga Kohtla-Järve elanikelt hakata rohkem parkimistasu küsima.