Ida-Virumaal saavad korda 48 ja Lääne-Virumaal 34 kodu. Korda tehakse 47 kodu küttesüsteem, elektrisüsteem parandatakse 24 kodus ja mõlemad saavad korda 11 kodus. Kokku said taotlusvooru kaudu toetust kuus Ida-Virumaa ja viis Lääne-Virumaa omavalitsust.

"Nagu igal aastal, nii vahetatakse tänavugi mõnes kodus välja ka ohtlik gaasiveesoojendi. Pered, kelle kodud ohutumaks muudetakse, jagunevad sotsiaalselt taustalt kolmeks üsna võrdseks grupiks: lastega pered, erivajadusega inimestega pered ja üksi elavad eakad," selgitas Ida päästekeskuse ennetuspartner Liina Järvi kodude valikut. Ta lisas, et sel aastal muutus projektitingimustes asjaolu, et taotlusi said omavalitsused esitada, kuniks jätkus raha. "Kahjuks ei jõudnud kõik Virumaa omavalitsused taotlusi esitada enne, kui raha lõppes."