Kohtla-Järve linnapargis on alanud ulatuslikud renoveerimistööd, millele on kavas linnaeelarvest kulutada 100 000 eurot. Tööd peavad valmis saama 10. juuliks, et tuhandeid inimesi kokku toov suvemuusikafestival saaks toimuda juba uuenenud pargis.