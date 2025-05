Enamik laulupeole pürginud Ida-Viru koore said positiivsest otsusest teada juba aprilli esimeses pooles: need koorid, kes näitasid ettelaulmisel väga head taset, said kohese tagasiside ja kutse peole. Kollektiividel, kelle ettelaulmine niivõrd sujuvalt ei läinud, tuli aga oodata, kuni eelproovidega kogu Eestile tiir peale sai.