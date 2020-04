Ida-Virumaal on koroonaviirus diagnoositud 45 inimesel

Haigusjuhtude koguarvult on Ida-Virumaa Eesti kuuendal kohal Saaremaa, Harjumaa, Võrumaa, Tartumaa ja Pärnumaa järel.

10 000 elaniku kohta on Ida-Virumaal diagnoositud 3,3 haigusjuhtu, mis on Eestis maakondade võrdluses kaheksas tulemus. Näiteks Saaremaal on sama näitaja 119 ja Võrumaal 19.