Ida-Viru keskhaigla saab tänu Jõhvist pärit ettevõtjatele kopsuskänneri

Ida-Viru keskhaigla erakorralise meditsiini osakonna vanemarst Arnold Persidski ütles, et ultraheli kopsuskanner aitab kiiresti diagnoosida patsiente, kes vajavad kõige rohkem kopsude ventileerimist. "See meetod on alternatiiv röntgenile, mida me täna kasutame ja mille kasutamine võtab palju aega. Haigla koormuse kasvu korral on sellest skannerist väga palju abi diagnoosimisel," sõnas ta.