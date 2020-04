Alutaguse karukaamera toob metsaelanike tegemised koju kätte

Kaamera näitab pilti Alutaguse uue karuonni juurest. Tegelikult asub kaamera Sirsti soo lähistel keset metsasid, aga on suunatud ojaäärsele luhale, sest sealt avaneb avar vaade ja saab parema ülevaate loomade liikumisest. Kaamera on otse lõunasse, mistõttu võib keskpäeval ereda päikesega pilt üsna tume olla.

Loomade liikumist on oodata eelkõige päikesetõusu ja -loojangu aegu ning sel ajal on valgus õige nurga alt. Praegu on heli tehniliste probleemide tõttu kehvakene, aga töö selle kallal käib ja peagi on loodetavasti ka metsahääli paremini kuulda.