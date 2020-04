Jõhvis kasvas hüppeliselt koolitoidu saajate arv

Tellijale

Jõhvi vallavalitsus otsustas eelmisel nädalal pärast koolide hoolekogude ja volikogu liikmete sekkumist, et edaspidi korraldavad koduõppe ajal toitlustamist koolid. Leiti, et Jõhvi on sotsiaalteenistuse kaudu toitu jagades liialt piiranud õpilaste ringi ning vajadus selle järele on palju suurem. Nii sai vajaduse asemel määravaks lapsevanema soov.