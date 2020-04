Naine pussitas abikaasat

Ema lõi alaealist tütart

Trepikojas lasknu võeti kinni

12. aprillil teatati politseile, et Kohtla-Järvel Ahtme linnaosas Altserva tänava trepikojas sooritas 47aastane mees relvast ühe lasu. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Ähvardaja peeti kinni

Meest vigastati tänaval

Vargad viisid noore naise skulptuuri

9. aprillil alustati menetlust selle kohta, et ajavahemikus 7.-8. aprillini on Narva-Jõesuus Olevi tänavalt varastatud neiukujuline skulptuur. Vargusega tekitatud kahju on 5000 eurot.