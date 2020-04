Kutseõppijate praktika on osaliselt pausil

Tellijale

"Kokaõpilased on praktika osas kindlasti paremas olukorras kui keevitajad − igaühel on kodus köök olemas," tõdes Jõhvi õppekoha toitlustusjuht Mihkel Luus. "Loodan küll, et õpilastel on selle üle hea meel. Vanematel vähemalt on. Mõni õpilane on küll virisenud, et peab oma raha eest praktikat tegema, aga olen öelnud, et see on ju ema ja isa raha ning nemad söövad ka."